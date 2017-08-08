Жертвами тайфуну "Нору" в Японії стали двоє людей (відео)
Дві людини загинули, 42 постраждали внаслідок шквалистого вітру і паводків, викликаних потужним тайфуном "Нору" в Японії.
Через тайфун у країні рекомендацію про евакуацію отримали 64,5 тисяч осіб у дев'яти префектурах, передає "РИА Новости" з посиланням на японський телеканал NHK.
Жертвами повені в Таїланді стали 23 людини
7 серпня циклон накрив узбережжя префектури Вакаяма на головному японському острові Хонсю. Швидкість вітру досягає 23 метрів в секунду, при поривах — до 35.
Очікується, що проходження тайфуну буде супроводжуватися сильними поривами вітру і дощем. У деяких районах протягом доби може випасти до 400 міліметрів опадів.
У Японії вирує тайфун "Нору"
Нагадаємо, 103 людини отримали поранення в результаті тайфуну "Несат", який накрив Тайвань.
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