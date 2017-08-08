У вівторок, 8 серпня, на річках Львівської та Івано-Франківської областей очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 8 серпня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями на 08:00 5 серпня.

Також зазначається, що при сильних зливах можливе формування значного місцевого та силового стоку.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.