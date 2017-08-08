На північному заході Китаю в результаті повені загинули семеро людей

Сім людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти в результаті повеней і сходження селевих потоків на північному заході Китаю.

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У ніч на 7 серпня повіт Веньсянь накрили проливні дощі, які викликали в деяких районах паводки і сельові потоки, повідомляє Xinhua.

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У деяких селах через стихію зруйновані будинки, перервано зв'язок і електропостачання, а також пошкоджені канали і трубопроводи з питною водою.

У понеділок у регіоні почалися рятувальні роботи. На даний момент евакуювали близько тисячі осіб.

Нагадаємо, у Примор'ї (РФ) через паводок ввели режим надзвичайної ситуації, понад 6 тис. людей залишаються без енергопостачання.