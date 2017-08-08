Європа потерпає від спеки і сильних дощів

15:45, 8 серпня 2017
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На півдні Європи ще тиждень утримається спекотна погода, викликана антициклоном "Люцифер".

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Особливо жарко зараз в Греції та Італії. В Афінах відкрили для всіх нужденних кондиціоновані муніципальні приміщення і водопої для бродячих кішок і собак, повідомляє Euronews.

У Франції встановилася рекордна спека

В італійських Альпах тануть льодовики. На перевалі Стельвіо, розташованому на майже 3-х кілометровій висоті, закрився лижний курорт, який зазвичай відкритий протягом усьго року. Танення льодовиків провокує обвали і зсуви. Так, 5 серпня на півночі провінції Венето в результаті сходу обвалу загинула жінка.

У той самий час в Австрії та на півночі Італії йдуть проливні дощі, які затопили дороги та будівлі. Селеві потоки знищили сільськогосподарські угіддя.

Нагадаємо, антициклон, який італійські метеорологи назвали "Люцифер", приніс до країну маси розжареного повітря з пустелі Сахара.

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