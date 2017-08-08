В Україні завтра буде спекотно і без опадів (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +35°.

Завтра в Україні без опадів / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб.

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