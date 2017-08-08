У Києві завтра без опадів, вдень до +25°

17:00, 8 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 серпня, у столиці без опадів, вдень до +25°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер східний та північно-східний, до 3.8 м/с.

У Києві оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 05:36, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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