У Києві завтра без опадів, вдень до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 серпня, у столиці без опадів, вдень до +25°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер східний та північно-східний, до 3.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:36, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +35°.

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