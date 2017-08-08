До України йде антициклон "Катя": віджене хмари й дощі, далі - знову шалена спека (карта)
Спека знову накриє територію нашої країни упродовж 11-13 серпня, прогнозує синоптик.
Антициклон із заходу на ім'я "Катя" завтра зовсім відсуне з території України хмари й дощі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
В Україні завтра буде спекотно і без опадів (відеопрогноз)
За її словами, у вівторок, 8 серпня, повітря вже почне прогріватися, очікується +25... +30, а на півдні та сході - +30... +35.
"Оскільки це - антициклон, то й опадів завтра не буде. Повсюди сонце, білі хмарки, сухе повітря. У Києві завтра сонячно тепло і ще чудово дихатиметься, +25... +27", - прогнозує синоптик.
Також Діденко додала, що 10 серпня температура почне знову повзти вгору, а 11-12 та 13 серпня - знову спека, яка ослабне на Маковія - 14 числа.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода.
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