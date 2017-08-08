У небі Британії з'явилася рідкісна "рожева веселка" (фото)
Експерти охарактеризували феномен, який спостерігали жителі Брістоля, Тонтона та Йєйта, як оптичну ілюзію.
Рідкісне атмосферне явище, відоме як "рожева веселка", було помічене у понеділок ввечері в небі на заході Англії.
Очевидці, які зробили знімки незвичайного явища й поділилися ними з Би-би-си, описали його як приголомшливе й дуже гарне.
Це явище виникає, коли звичайна веселка з'являється в променях сонця, яке йде на захід, що й надає їй незвичного рожевого відтінку.
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"Це типова веселка, викликана розсіюванням сонячного світла у краплях води в атмосфері, що заломлюють сонячне світло, розкладаючи його на різні кольори", - пояснив ведучий прогнозу погоди на Бі-бі-сі Саймон Кінг.
"Другий компонент - це рожевий відтінок заходу, який виникає через те, що сонячним променям у міру наближення світила до горизонту доводиться проходити через набагато більш товстий шар атмосфери, - сказав він. - У результаті кольори з коротшою довжиною хвилі - фіолетовий, синій, зелений - загасають сильніше, й ми бачимо тільки рожевий і червоний, які й надають веселці рожевого забарвлення".
Як повідомляла Погода УНІАН, у лютому рідкісний природний феномен вдалося побачити жителям Сінгапуру: над островом протягом 15 хвилин спостерігали незвичайну веселку.
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