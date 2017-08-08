Китай сколихнув потужний землетрус: п'ятеро загиблих, 63 людини постраждали

Епіцентр поштовхів знаходився неподалік від популярного національного парку.

У Китаї стався потужний землетрус / REUTERS

У південно-східному Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,5 бала. Про це з посиланням на Геологічну службу США повідомляє The Washington Post.

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Епіцентр знаходився в малонаселеній області на кордоні провінцій Сичуань і Гансу на глибині 10 км. Раніше тут фіксували поштовхи магнітудою 6,6 з епіцентром на глибині 32 км.

Відзначається, що землетруси, які починаються на меншій глибині, приносять більше руйнувань на поверхні, ніж глибокі.

За даними ж місцевих сейсмологів, епіцентр цього землетрусу силою 7,0 знаходився на глибині 20 кілометрів в префектурі Нгава, в значній мірі населеній етнічними тибетцями, багато з яких є кочовими скотарями, а також неподалік від популярного серед туристів заповіднику Цзючжайгоу.

Влада південно-західного Китаю повідомила, що внаслідок землетрусу біля національного парку загинули п'ятеро туристів, ще 63 людини були поранені.