У Китаї після землетрусу обрушився готель з двома тисячами осіб

00:57, 9 серпня 2017
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Співробітники пожежної та рятувальної служб вивели близько 500 жителів на парковку.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Після землетрусу в китайській провінції Сичуань сталося часткове обвалення готелю, в якому знаходилися близько 2 тис. осіб. Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на заяву пожежного відділення провінції.

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За даними відомства, частина готелю «Тяньтан» в районі національного парку Цзючжайгоу обрушилася після сильних поштовхів. Співробітники пожежної та рятувальної служб вивели близько 500 жителів на парковку.

Відзначається, що доступ до готелю утруднений через те, що він розташований в гористій місцевості. Після землетрусу дорога місцями завалена камінням.

Раніше повідомлялося, що після землетрусу магнітудою 6,5 в Китаї загинули п'ять осіб.

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