Кількість постраждалих під час землетрусу в Китаї перевищила 160 осіб

У результаті землетрусу магнітудою 7 балів в повіті Цзючжайгоу загинули дев'ять осіб, ще 164 людини постраждали.

Землетрус був магнітудою 7 балів / фото Flickr, Matt Katzenberger

В результаті землетрусу на південному заході Китаю в провінції Сичуань, за останніми даними, постраждали 164 людини, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на повідомлення влади адміністрації Нгава-Тибетсько-Цянского автономного округу.

«За попередніми даними, в результаті землетрусу магнітудою 7 балів в повіті Цзючжайгоу загинули дев'ять осіб, ще 164 людини постраждали», — повідомили місцеві власті.

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Також повідомляється, що з небезпечних районів провінції Сичуань було евакуйовано понад 30 тис. туристів.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті землетрусу в Китаї зросла до дев'яти, а кількість постраждалих зросла до 135.