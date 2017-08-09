В Україні сьогодні без опадів, у більшості регіонів буде спекотно (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +28°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 9 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.