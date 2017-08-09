Сьогодні у Києві до +25°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 серпня, у столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +23°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:36, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

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