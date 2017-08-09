Кількість жертв землетрусу в Китаї досягла 13 осіб (відео)

У результаті потужного землетрусу в Китаї загинули 13 людей, 175 отримали поранення.

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Землетрус магнітудою 7,0 стався в Аба-Тибетсько-Цянському автономному окрузі провінції Сичуань, повідомляє Xinhua з посиланням на прес-службу місцевої адміністрації.

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Станом на ранок 9 серпня через землетрус 175 осіб отримали поранення.

Землетрус стався в повіті Цзючжайгоу, де знаходиться однойменна туристична зона, яку називають "казковим куточком".

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих.