Кількість жертв землетрусу в Китаї досягла 13 осіб (відео)

09:33, 9 серпня 2017
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У результаті потужного землетрусу в Китаї загинули 13 людей, 175 отримали поранення.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Землетрус магнітудою 7,0 стався в Аба-Тибетсько-Цянському автономному окрузі провінції Сичуань, повідомляє Xinhua з посиланням на прес-службу місцевої адміністрації.

В Аргентині стався потужний землетрус

Станом на ранок 9 серпня через землетрус 175 осіб отримали поранення.

Землетрус стався в повіті Цзючжайгоу, де знаходиться однойменна туристична зона, яку називають "казковим куточком".

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих.

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