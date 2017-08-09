Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

10:28, 9 серпня 2017
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До 14 серпня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні у Києві до +25°, без опадів

Так, 9-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях очікується надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 9 серпня в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

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