Під час землетрусу в Китаї постраждали громадяни Франції і Канади (фоторепортаж)

У результаті землетрусу в Китаї постраждали громадянин Франції і громадянка Канади.

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Жінка з Канади отримала легку травму голови, а у 18-річного громадянина Франції пошкоджені обидві ноги. Обидва постраждалих госпіталізовані, повідомляє Xinhua.

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Лікарі, які зробили рентген ніг француза, повідомили, що в його правій нозі виявлені фрагменти каменя, і йому потрібна негайна операція з метою запобігання розповсюдження інфекції.

Громадянка Канади може покинути лікарню у найближчі два-три дні.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Китаї загинули 13 людей, 175 отримали поранення.