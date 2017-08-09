У Херсонській області горіло 40 га лісу (відео)
В Олешківському районі Херсонської області 7 серпня сталася лісова пожежа.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"Близько 14:00 7 серпня поблизу с. Костогризове Олешківського району на території Костогризівського лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 40 га", - йдеться в повідомленні.
О18:00 8 серпня пожежу було локалізовано. Станом на ранок 9 серпня відкритого горіння не було.
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Нагадаємо, до 14 серпня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека.
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