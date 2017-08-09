Південний захід Китаю накрили зливи, 24 людини загинули
У результаті сходу селів у китайській провінції Сичуань загинули 24 людини.
Вранці 8 серпня сильні дощі призвели до сходу потужного селевого потоку в селі Генді провінції Сичуань, повідомляє Xinhua.
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У результаті удару стихії 24 людини загинули, одна вважається зниклою безвісти, четверо поранені. Одну людину вдалося врятувати, ще 577 постраждали.
Зараз пошукова операція триває.
Нагадаємо, сім осіб загинули, двоє вважаються зниклими безвісти у результаті повеней і сходу селевих потоків на північному заході Китаю.
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