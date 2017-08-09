У Бразилії пожежа знищила 5 тисяч га лісу

У штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.

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Пожежа лютувала у штаті кілька днів, повідомляє Xinhua з посиланням на протипожежну службу Мату-Гросу.

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Пожежа почалася 3 серпня в парку штату "Серра Рікардо Франко", приблизно в 562 км на захід від адміністративного центру штату - міста Куябя. Для гасіння вогню було задіяно пожежний літак і вертоліт, оскільки займання сталося в районі, розташованому на великій висоті над рівнем моря, куди дуже важко добратися сушею.

Наразі причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, в Олешківському районі Херсонської області 7 серпня сталася лісова пожежа.