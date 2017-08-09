У Бразилії пожежа знищила 5 тисяч га лісу

14:34, 9 серпня 2017
636
0

У штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Пожежа лютувала у штаті кілька днів, повідомляє Xinhua з посиланням на протипожежну службу Мату-Гросу.

В Одеській області загасили лісову пожежу

Пожежа почалася 3 серпня в парку штату "Серра Рікардо Франко", приблизно в 562 км на захід від адміністративного центру штату - міста Куябя. Для гасіння вогню було задіяно пожежний літак і вертоліт, оскільки займання сталося в районі, розташованому на великій висоті над рівнем моря, куди дуже важко добратися сушею.

Наразі причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, в Олешківському районі Херсонської області 7 серпня сталася лісова пожежа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин