У Бразилії пожежа знищила 5 тисяч га лісу
У штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.
Пожежа лютувала у штаті кілька днів, повідомляє Xinhua з посиланням на протипожежну службу Мату-Гросу.
В Одеській області загасили лісову пожежу
Пожежа почалася 3 серпня в парку штату "Серра Рікардо Франко", приблизно в 562 км на захід від адміністративного центру штату - міста Куябя. Для гасіння вогню було задіяно пожежний літак і вертоліт, оскільки займання сталося в районі, розташованому на великій висоті над рівнем моря, куди дуже важко добратися сушею.
Наразі причини пожежі з'ясовуються.
Нагадаємо, в Олешківському районі Херсонської області 7 серпня сталася лісова пожежа.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 67 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів: 17 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин