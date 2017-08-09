У результаті землетрусу в Китаї загинули 19 осіб

15:46, 9 серпня 2017
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Число загиблих в результаті землетрусу в Китаї зросло до 19.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Землетрус магнітудою 7,0 стався в провінції Сичуань на південному заході Китаю, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.

В Аргентині стався потужний землетрус

У результаті 19 людей загинули, 247 осіб отримали травми, у тому числі 40 осіб - важкі

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Китаї постраждали громадянин Франції і громадянка Канади. Жінка з Канади отримала легку травму голови, а у 18-річного громадянина Франції пошкоджені обидві ноги.

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