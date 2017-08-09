В Україні завтра буде сонячно, місцями спека до +36° (відеопрогноз)

16:30, 9 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +36°.

В Україні завтра буде спекотно / rachelpiersigphotography.com
В Україні завтра буде спекотно / rachelpiersigphotography.com

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На заході України у четвер без опадів. Вдень до +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +30°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 10 серпня - Прохоров день. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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