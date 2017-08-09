Завтра в Києві буде спекотно і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 серпня у столиці без опадів, вдень до +30°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +23°. Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.

Читайте також Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Сонце в столиці зійде у 05:38, а зайде у 20:27.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.