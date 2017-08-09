Синоптик розповіла, де в Україні відзавтра запанує нестерпна спека

19:37, 9 серпня 2017
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Завтра в Україні опадів не очікується, температура повітря почне підвищуватися.

Спека знову повертається до України / фото УНІАН
Спека знову повертається до України / фото УНІАН

Україну 10 серпня накриє антициклон, через який температура повітря в Україні почне підвищуватися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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За її прогнозом, на заході відновиться спека, +28... +32°. На півдні та сході вона просто втримається, +30... +35°, а на Харківщині очікуються комфортні +26... +29°. Північ, більшість центру - +25... +29°. Опадів в Україні не очікується.

"У Києві завтра сонце та +28...+30°. П'ятниця, субота та неділя будуть у столиці знову спекотними", - йдеться у повідомленні Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, до 14 серпня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека.

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