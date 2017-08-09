У Китаї з району землетрусу в Сичуані евакуйовано понад 60 тисяч людей - ЗМІ
Район лиха продовжують стрясати повторні підземні поштовхи, однак рятувальники і військові, незважаючи на небезпеку, не припиняють роботу з розчищення доріг у гірських ущелинах.
Вже більше доби екстрені служби проводять пошуково-рятувальну операцію в районі землетрусу в повіті Цзючжайгоу (провінція Сичуань, Південно-Західний Китай).
Як повідомило в середу Центральне телебачення Китаю, наразі з небезпечних районів евакуйовано понад 60 тис. людей.
Район лиха продовжують стрясати повторні підземні поштовхи, однак рятувальники і військові, незважаючи на небезпеку, не припиняють роботу з розчищення доріг у гірських ущелинах, оскільки тільки так можна відновити транспортне сполучення з віддаленими населеними пунктами, зазначає ТАСС.
За останніми даними влади, в результаті землетрусу загинули щонайменше 19 осіб, ще 263 дістали поранення. Десять постраждалих дістали тяжкі травми, троє з них перебувають у критичному стані. Поранення 253 осіб оцінюються медиками як легкі.
Під час землетрусу в Китаї постраждали громадяни Франції і Канади (фоторепортаж)
Як повідомили представники екстреного штабу, вже вдалося встановити особи десяти загиблих. Всі вони громадяни КНР: вісім були туристами, двоє - місцевими жителями. Ще дев'ять жертв не мали при собі жодних документів.
За даними ЗМІ, серед поранених двоє іноземців - це громадянин Франції і піддана Канади. МЗС КНР вже підтвердив інформацію про те, що серед постраждалих є іноземні туристи, проте не став уточнювати їх громадянство. За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства Ген Шуана, китайська влада вже повідомили посольства відповідних країн, а самим потерпілим надано медичну допомогу.
Як повідомило Центральне телебачення Китаю, 18-річний француз дістав травми обох нижніх кінцівок, йому була необхідна термінова операція на правій нозі для запобігання зараження крові. Піддана Канади дістала легке поранення голови.
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