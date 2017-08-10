Після невеликої перерви до України повертається спека: прогноз погоди на сьогодні (карта)

08:04, 10 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 серпня, в Україні без опадів, у всіх регіонах збережеться спекотна погода.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +36°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень до +31°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +30°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 10 серпня / УНІАН
Прогноз на 10 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 серпня - Прохоров день. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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