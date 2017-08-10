У 10 областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека

До 14 серпня у 10 областях України зберігатиметься пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 10-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, в Україні без опадів, у всіх регіонах України збережеться спекотна погода.