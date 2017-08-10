Число жертв землетрусу в Китаї зросло до 20
20 людей загинули в результаті потужного землетрусу, який стався 8 серпня в китайській провінції Сичуань.
Також постраждала 431 людина, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеву владу.
У Китаї з району землетрусу в Сичуані евакуйовано понад 60 тисяч людей - ЗМІ
Шестеро загиблих були туристами, двоє — місцевими жителями. Особистість ще 12 встановити поки не вдалося, оскільки з ними не було документів.
18 осіб перебувають у важкому стані. 369 осіб отримали поранення безпосередньо на території повіту Цзючжайгоу, ще 62 – у сусідньому повіті Сунпань.
Півтори тисячі повторних поштовхів зафіксували вранці в китайській провінції Сичуань
Раніше повідомлялося про 19 загиблих.
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