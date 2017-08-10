Спека повертається: у Києві установлять 20 рамок з розпилювачами води

До України 10 серпня повертається сильна спека, у всій країні стовпчики термометрів покажуть щонайменше +30 градусів.

У Києві становлять 20 рамок-розпилювачів / Facebook, jurist.nakonechnyi

Далі буде ще спекотніше, йдеться у сюжеті ТСН.

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У Києві комунальники встановлюють у парках та скверах 20 рамок-розпилювачів, щоб люди мали змогу охолодитися.

У той же час медики закликають українців поберегтися: менше перебувати на сонці, пити більше води і, за можливості, періодично заходити до приміщень, де є кондиціонери.

Нагадаємо, 10 серпня у столиці без опадів, вдень до +30°.