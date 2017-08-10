Синоптик розповіла, коли до України прийдуть дощі та похолодання

12:33, 10 серпня 2017
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До кінця тижня в Україні очікується спекотна та суха погода.

До кінця тижня в Україні утримається спекотна погода / УНІАН
До кінця тижня в Україні утримається спекотна погода / УНІАН

Завтра, 11 серпня, по всій Україні +30...+35 градусів. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"В Україні завтра скрізь +30...+35 градусів, у південній частині, на сході та в Дніпропетровській області до +32...+37 градусів.

У Криму та Приазов'ї втримаються пориви східного вітру до 15-20 м/с. У Києві завтра сонце та спека, +30...+32 градуси", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, спека триматиметься до вихідних, а вже у неділю на заході України почнуться дощі та похолодання.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, в Україні без опадів, у всіх регіонах збережеться спекотна погода.

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