Синоптик розповіла, коли до України прийдуть дощі та похолодання
До кінця тижня в Україні очікується спекотна та суха погода.
Завтра, 11 серпня, по всій Україні +30...+35 градусів. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
У 10 областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека
"В Україні завтра скрізь +30...+35 градусів, у південній частині, на сході та в Дніпропетровській області до +32...+37 градусів.
У Криму та Приазов'ї втримаються пориви східного вітру до 15-20 м/с. У Києві завтра сонце та спека, +30...+32 градуси", - йдеться в повідомленні.
За словами Діденко, спека триматиметься до вихідних, а вже у неділю на заході України почнуться дощі та похолодання.
Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, в Україні без опадів, у всіх регіонах збережеться спекотна погода.
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