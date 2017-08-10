Ураган "Франклін" накрив східне узбережжя Мексики (фоторепортаж)

Ураган "Франклін" 10 серпня накрив мексиканський штат Веракрус.

Ілюстрація / Reuters

"Франклін" - ураган першої категорії, швидкість вітру досягає 140 км/год, повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр попередження ураганів США.

Читайте також Біля берегів Мексики сформувався ураган "Хілларі"

Очікується, що на суші ураган буде швидко слабшати.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, під час грози та сильного вітру в Італії загинули щонайменше чотири людини, ще двоє вважаються зниклими безвісти.