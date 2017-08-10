Ураган "Франклін" накрив східне узбережжя Мексики (фоторепортаж)

13:31, 10 серпня 2017
614
0

Ураган "Франклін" 10 серпня накрив мексиканський штат Веракрус.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

"Франклін" - ураган першої категорії, швидкість вітру досягає 140 км/год, повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр попередження ураганів США.

Біля берегів Мексики сформувався ураган "Хілларі"

Очікується, що на суші ураган буде швидко слабшати.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, під час грози та сильного вітру в Італії загинули щонайменше чотири людини, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин