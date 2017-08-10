У Полтавській області за добу сталося три природні пожежі

Протягом 9 серпня у Полтавській області сталося три природні пожежі.

У Полтавській області спалахнули три природні пожежі / ДСНС

Вогнем було знищено 3,4 га сухої трави, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Одна з наймасштабніших пожеж виникла на відкритій території в с. Буланове Полтавського району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить на площі 1,8 га. Пожежу було локалізовано о 19:11, а о 20:37 – ліквідовано.

Травмованих та загиблих немає.

Нагадаємо, до 14 серпня у 10 областях України зберігатиметься пожежна небезпека 5 класу.