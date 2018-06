Х'юстон страждає від повеней (фото, відео)

У північній частині міста протягом шести годин випало понад 15 см опадів, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.

Вода затопила десятки автодоріг. Пожежники міста отримали понад 20 викликів. За даними місцевих ЗМІ, від повені постраждали північно-західні райони Х'юстона і передмістя.

Overnight thunderstorms cause some flooding, leave Houston roads covered in water https://t.co/56dWNUtuyz via @houstonchron #hounews pic.twitter.com/QbJ2KCwCN2

У місті побоюються повторення повеней 2015 і 2016 років, коли загинули 7 і 8 осіб відповідно.

Businesses West near Mt. Houston Road flooded! From tire shops, restaurants, to mini grocery store all closed due to high water. #khou11 pic.twitter.com/GUj48WtiJD