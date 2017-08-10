Х'юстон страждає від повеней (фото, відео)
У місті Х'юстон (штат Техас, США) 8 серпня почався сильний дощ, який призвів до численних повеней.
У північній частині міста протягом шести годин випало понад 15 см опадів, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.
На північному заході Китаю в результаті повені загинули семеро людей
Вода затопила десятки автодоріг. Пожежники міста отримали понад 20 викликів. За даними місцевих ЗМІ, від повені постраждали північно-західні райони Х'юстона і передмістя.
Overnight thunderstorms cause some flooding, leave Houston roads covered in water https://t.co/56dWNUtuyz via @houstonchron #hounews pic.twitter.com/QbJ2KCwCN2— Rachael Gleason (@rachaelgleason) August 8, 2017
У місті побоюються повторення повеней 2015 і 2016 років, коли загинули 7 і 8 осіб відповідно.
Businesses West near Mt. Houston Road flooded! From tire shops, restaurants, to mini grocery store all closed due to high water. #khou11 pic.twitter.com/GUj48WtiJD— Michelle Choi (@MichelleKHOU) August 8, 2017
Нагадаємо, у результаті сходу селів в китайській провінції Сичуань загинули 24 людини.
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