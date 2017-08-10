Х'юстон страждає від повеней (фото, відео)

15:47, 10 серпня 2017
607
0

У місті Х'юстон (штат Техас, США) 8 серпня почався сильний дощ, який призвів до численних повеней.

Повінь в Х'юстоні / twitter.com @hcfcd
Повінь в Х'юстоні / twitter.com @hcfcd

У північній частині міста протягом шести годин випало понад 15 см опадів, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.

На північному заході Китаю в результаті повені загинули семеро людей

Вода затопила десятки автодоріг. Пожежники міста отримали понад 20 викликів. За даними місцевих ЗМІ, від повені постраждали північно-західні райони Х'юстона і передмістя.

У місті побоюються повторення повеней 2015 і 2016 років, коли загинули 7 і 8 осіб відповідно.

Нагадаємо, у результаті сходу селів в китайській провінції Сичуань загинули 24 людини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин