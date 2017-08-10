В Україні завтра збережеться спекотна і суха погода (відеопрогноз)

16:30, 10 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня в Україні без опадів, місцями до +34°.

В Україні зберігається спекотна погода / УНІАН
В Україні зберігається спекотна погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +34°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +31°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

За народним прогнозом, 11 серпня - Калінін день. Якщо похолодає, то й на початку вересня ранки будуть холодними. Якщо на Калинов день не буде заморозків, так і Лука (5 вересня) не заморозить.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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