У Києві завтра без опадів, вдень спека до +31°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 серпня у столиці без опадів, вдень до +31°.

У Києві завтра буде спекотно / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +24°. Вітер східний та південно-східний, до 1.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в Україні без опадів, місцями до +34°.

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