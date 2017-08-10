У Києві завтра без опадів, вдень спека до +31°

17:00, 10 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 серпня у столиці без опадів, вдень до +31°.

У Києві завтра буде спекотно / УНІАН
У Києві завтра буде спекотно / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +24°. Вітер східний та південно-східний, до 1.9 м/с.

Синоптик розповіла, коли до України прийдуть дощі та похолодання

Сонце в столиці зійде у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в Україні без опадів, місцями до +34°.

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