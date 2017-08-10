Через спеку Київ знову може огорнути метеорологічний серпанок

Спекотна погода та рівень забруднення (з можливою тенденцією до подальшого зростання) в столиці збережуться до кінця поточного тижня.

Київ знову накриє серпанок через спеку / фото УНІАН

Станом на 10 серпня у столиці спостерігаються погодні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (метеорологічному серпанку).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що за прогнозом Українського гідрометцентру, спекотна погода та рівень забруднення (з можливою тенденцію до подальшого зростання) утримаються до кінця поточного тижня, що може призвести до утворення метеорологічної димки.

За інформацією КМДА, протягом 9-10 серпня перевищення максимальних значень ГДК (гранично допустимої концентрації) оксидом вуглецю зафіксовано у 1- 2,6 рази в районах Бессарабської площі, Деміївської площі, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка та Скляренка.

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Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві здійснюються контрольні заміри повітря для визначення наявності у повітрі концентрації шкідливих речовин. Про результати досліджень буде повідомлено додатково.

В КМДА нагадують, що у такий період варто обмежити перебування на сонці, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок. За можливості, використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря.

Як повідомляв УНІАН, у Києві аналогічні погодні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігалися минулого разу 3 серпня. Ситуація поліпшилася через нещодавнє нетривале зниження температури та дощі.