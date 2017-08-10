Синоптик розповіла, де в Україні у п'ятницю буде +37

20:12, 10 серпня 2017
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Найспекотніше завтра буде на півдні та заході країни.

В Україні застра збережеться пекельна спека / фото pixabay.com
В Україні застра збережеться пекельна спека / фото pixabay.com

В Україні завтра, 11 липня, буде без опадів, найсильніша спека очікується - на півдні та заході. Про це синоптик Наталка Діденко написала на сторінці у "Фейсбук".

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За її даними, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій області та у Крим буде +32+37 градусів.

У північних, центральних та східних регіонах завтра буде +30+34 градуси. 

Найпрохолодніше буде у Сумській та Харківській областях - місцями +28+29 градусів. Опадів не прогнозують.

"У Києві завтра - спека, сонце. Зниження температури повітря прийде в столицю 14 серпня", - підсумувала Діденко.

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