В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

08:05, 11 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня в Україні без опадів, у всіх регіонах збережеться спекотна погода.

Сьогодні В Україні без опадів / igormelika.com.ua/
Сьогодні в Україні без опадів / igormelika.com.ua/

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +34°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +31°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 11 серпня / УНІАН
Прогноз на 11 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 серпня - Калінін день. Якщо похолодає, так і на початку вересня ранки будуть холодними. Якщо на Калинов день не буде заморозків, так і Лука (5 вересня) не заморозить.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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