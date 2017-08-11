В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня в Україні без опадів, у всіх регіонах збережеться спекотна погода.

Сьогодні в Україні без опадів / igormelika.com.ua/

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +34°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +31°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 11 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 серпня - Калінін день. Якщо похолодає, так і на початку вересня ранки будуть холодними. Якщо на Калинов день не буде заморозків, так і Лука (5 вересня) не заморозить.

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