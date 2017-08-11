У Києві сьогодні спека до +31°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 серпня, у столиці без опадів, вдень до +31°.

У Києві сьогодні буде спекотно / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться спекотна погода.

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