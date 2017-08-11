Через ураган "Франклін" у Мексиці 13 тис. осіб відрізані від "великої землі"

09:32, 11 серпня 2017
425
0

У мексиканському штаті Веракрус через ураган "Франклін" 13 тисяч осіб тимчасово відрізані від "великої землі".

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зливи, які накрили штат, призвели до обвалу мосту в місті Маріано-Ескобедо. Стихія отркнулася жителів 43 населених пунктів, повідомляє ТАСС з посиланням на газету El Universal.

Ураган "Хілларі" біля берегів Мексики посилився до другої категорії

Зараз рятувальники ведуть ліквідацію наслідків стихійного лиха. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що "Франклін" - ураган першої категорії, швидкість вітру досягала 140 км/ч.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°
Через грози в Індії загинули 13 осіб Через грози в Індії загинули 13 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин