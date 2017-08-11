Через ураган "Франклін" у Мексиці 13 тис. осіб відрізані від "великої землі"
У мексиканському штаті Веракрус через ураган "Франклін" 13 тисяч осіб тимчасово відрізані від "великої землі".
Зливи, які накрили штат, призвели до обвалу мосту в місті Маріано-Ескобедо. Стихія отркнулася жителів 43 населених пунктів, повідомляє ТАСС з посиланням на газету El Universal.
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Зараз рятувальники ведуть ліквідацію наслідків стихійного лиха. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Раніше повідомлялося, що "Франклін" - ураган першої категорії, швидкість вітру досягала 140 км/ч.
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