У Китаї евакуювали 70 тис. осіб, постраждалих від землетрусу

У китайській провінції Сичуань евакуйовано понад 70 тис. людей, що постраждали від потужного землетрусу.

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Понад 3,5 тис. поліцейських евакуювали 13 тис. транспортних засобів і 71 тис. людей, повідомляє Xinhua з посиланням на міністерство громадської безпеки Китаю.

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Рух головними дорогами, що зв'язують зону землетрусу в повіті Цзючжайгоу з містом Мяньян в провінції Сичуань і сусідній провінцією Гуйчжоу, відновлено.

Землетрус магнітудою 7,0 стався в Цзючжайгоу 8 серпня. Не менше 20 людей загинули і ще 431 постраждав.