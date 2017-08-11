Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, лише на заході у неділю похолодає і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, лише на заході в неділю похолодає і пройдуть дощі.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +32°. У неділю хмарно з проясненнями, +20°...+33°.
У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +16°, вдень +33°. У неділю без опадів, +13°...+22°.
Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
У Луцьку в суботу вночі +19°, вдень +34°, без опадів. У неділю вночі +15°, вдень +26° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +17°...+32°. У неділю до +32°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +18°, вдень +34°. У неділю +22°...+35°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +32°. У неділю +21°...+34°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +18°, вдень +35°. У неділю сонячно, температура повітря +19°...+36°.
У Сімферополі завтра без опадів, +21°...+32°. У неділю +20°...+35°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +32°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +15°, вдень +32°. У неділю температура до +34°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +32°. У неділю +16°...+34°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +28°. У неділю дощ, вночі - +8°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +32°. У неділю хмарно, вночі +12°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +31°. У неділю температура вдень +19°, дощ.
У Сваляві завтра без опадів, +30°, у неділю дощ, температура повітря +13° ...+21°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +20°, вдень до +31°. У неділю без опадів, +32°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +21° ...+31°. У неділю до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +15°
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Дніпро+33°... +20°
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Донецьк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+35°... +20°
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Івано-Франківськ+20°... +13°
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Київ+28°... +16°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+33°... +17°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+23°... +12°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+21°... +14°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+30°... +18°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+21°... +16°