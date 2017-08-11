Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, лише на заході у неділю похолодає і пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, лише на заході в неділю похолодає і пройдуть дощі.

На вихідних в Україні буде спекотно / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +32°. У неділю хмарно з проясненнями, +20°...+33°.

У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +16°, вдень +33°. У неділю без опадів, +13°...+22°.

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У Луцьку в суботу вночі +19°, вдень +34°, без опадів. У неділю вночі +15°, вдень +26° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +17°...+32°. У неділю до +32°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +18°, вдень +34°. У неділю +22°...+35°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +32°. У неділю +21°...+34°, сонячно.

Прогноз на 12 серпня / УНІАН

Прогноз на 13 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +18°, вдень +35°. У неділю сонячно, температура повітря +19°...+36°.

У Сімферополі завтра без опадів, +21°...+32°. У неділю +20°...+35°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +32°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +15°, вдень +32°. У неділю температура до +34°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +32°. У неділю +16°...+34°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +28°. У неділю дощ, вночі - +8°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +32°. У неділю хмарно, вночі +12°, вдень до +19°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +31°. У неділю температура вдень +19°, дощ.

У Сваляві завтра без опадів, +30°, у неділю дощ, температура повітря +13° ...+21°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +20°, вдень до +31°. У неділю без опадів, +32°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +21° ...+31°. У неділю до +33°.

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