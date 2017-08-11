У столиці Філіппін через землетрус евакуюють людей
Потужний землетрус спонукав владу столиці Філіппін Маніли оголосити про евакуацію зі шкіл та офісів.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,2 стався 11 серпня на північному острові Лусун на Філіппінах.
Число жертв землетрусу в Китаї зросло до 20
Поки не було повідомлень про смерті або травми, передає "Радіо Свобода".
Філіппінський інститут вулканології і сейсмології зазначив, що епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 5 кілометрів на північний захід від міста Ліан в провінції Батангас на глибині 173 кілометрів.
Попередження про цунамі влада не видавала.
Філіппіни розташовані в геологічно активній тихоокеанській зоні, тут часто трапляються землетруси.
Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань евакуйовано понад 70 тис. людей, що постраждали від потужного землетрусу.
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