У столиці Філіппін через землетрус евакуюють людей

Потужний землетрус спонукав владу столиці Філіппін Маніли оголосити про евакуацію зі шкіл та офісів.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,2 стався 11 серпня на північному острові Лусун на Філіппінах.

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Поки не було повідомлень про смерті або травми, передає "Радіо Свобода".

Філіппінський інститут вулканології і сейсмології зазначив, що епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 5 кілометрів на північний захід від міста Ліан в провінції Батангас на глибині 173 кілометрів.

Попередження про цунамі влада не видавала.

Філіппіни розташовані в геологічно активній тихоокеанській зоні, тут часто трапляються землетруси.

Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань евакуйовано понад 70 тис. людей, що постраждали від потужного землетрусу.