У всіх районах Києва через спеку встановили 17 рамок-розпилювачів води
Найближчими днями у Києві утримається спекотна погода, за прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря в Києві сягатиме +32ºС.
У Києві фахівці комунальних підприємств з утримання зелених насаджень змонтували та встановили 17 рамок-розпилювачів води у 10 районах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«На «охолодження» за 6 годин витрачається 1 куб. м води на 1 рамку. Матеріалом для них стала деревина, отримана від сухостійних і аварійних дерев після санітарної обрізки. Також до конструкції прикріплено 10 форсунок-розпилювачів», - йдеться у повідомленні.
У Києві сьогодні спека до +31°, без опадів
Зокрема, рамки-розпилювачі встановлено:
Голосіївський район – парк «Голосіївський»;
Дарницький район – парк «Позняки», сквер імені Кошиця;
Деснянський район – парки «Молодіжний» і «Деснянський»;
Дніпровський район – парки «Тельбін» і «Перемога»;
Оболонський район – сквер на перетині Оболонського проспекту з Тимошенко;
Печерський район – Маріїнський парк;
Подільській район – Куренівський парк і Червона Пресня;
Святошинський район – парк «Совки»;
Солом’янський район – парки «Островського», «Відрадний»;
Шевченківський район – парк імені Т. Шевченка, сквер імені Гончара.
Нагадаємо, минулого тижня рамку-розпилювач води встановили в парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.
Як повідомляв УНІАН, найближчими днями у Києві утримається спекотна погода. За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря в Києві сягатиме +32ºС. Через спеку найближчими днями у столиці обмежено рух вантажного транспорту.
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