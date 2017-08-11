У всіх районах Києва через спеку встановили 17 рамок-розпилювачів води

13:49, 11 серпня 2017
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Найближчими днями у Києві утримається спекотна погода, за прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря в Києві сягатиме +32ºС.

Минулого тижня рамку-розпилювач води встановили в парку
Минулого тижня рамку-розпилювач води встановили в парку «Перемога» / фото УНІАН

У Києві фахівці комунальних підприємств з утримання зелених насаджень змонтували та встановили 17 рамок-розпилювачів води у 10 районах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«На «охолодження» за 6 годин витрачається 1 куб. м води на 1 рамку. Матеріалом для них стала деревина, отримана від сухостійних і аварійних дерев після санітарної обрізки. Також до конструкції прикріплено 10 форсунок-розпилювачів», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні спека до +31°, без опадів

Зокрема, рамки-розпилювачі встановлено:

Голосіївський район – парк «Голосіївський»;

Дарницький район – парк «Позняки», сквер імені Кошиця;

Деснянський район – парки «Молодіжний» і «Деснянський»;

Дніпровський район – парки «Тельбін» і «Перемога»;

Оболонський район – сквер на перетині Оболонського проспекту з Тимошенко;

Печерський район – Маріїнський парк;

Подільській район – Куренівський парк і Червона Пресня;

Святошинський район – парк «Совки»;

Солом’янський район – парки «Островського», «Відрадний»;

Шевченківський район – парк імені Т. Шевченка, сквер імені Гончара.

Нагадаємо, минулого тижня рамку-розпилювач води встановили в парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.

Як повідомляв УНІАН, найближчими днями у Києві утримається спекотна погода. За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря в Києві сягатиме +32ºС. Через спеку найближчими днями у столиці обмежено рух вантажного транспорту.

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