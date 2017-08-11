У Запорізькій області горіло 5 га лісу

14:35, 11 серпня 2017
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У четвер, 10 липня, у Запорізькій області сталася лісова пожежа.

У Запорізькій області сталася лісова пожежа / ДСНС
У Запорізькій області сталася лісова пожежа / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10 серпня о 14:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу  лісової підстилки окремими осередками на площі 5 га на території Василівського лісництва", - йдеться в повідомленні.

Для гасіння пожежі залучено  30 чоловік особового складу та  6 одиниць техніки. О 16:30 пожежу було локалізовано, о 21:00 - ліквідовано.

Нагадаємо, у штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу. Пожежа лютувала у штаті кілька днів.

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