У Запорізькій області горіло 5 га лісу

У четвер, 10 липня, у Запорізькій області сталася лісова пожежа.

У Запорізькій області сталася лісова пожежа / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10 серпня о 14:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки окремими осередками на площі 5 га на території Василівського лісництва", - йдеться в повідомленні.

Для гасіння пожежі залучено 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. О 16:30 пожежу було локалізовано, о 21:00 - ліквідовано.

Нагадаємо, у штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу. Пожежа лютувала у штаті кілька днів.