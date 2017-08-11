Майже 730 тисяч людей постраждали через повінь у Китаї

15:30, 11 серпня 2017
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Жертвами повені в Китаї три людини, 728,8 тис. жителів провінції Ляонін постраждали.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Тайфун "Хайтан" і субтропічний антициклон принесли зливові дощі до південно-східної і західної частини Ляоніна. У кількох районах дощі призвели до повеней.

Х'юстон страждає від повеней (фото, відео)

Якщо у провінції випало в середньому 72 мм опадів, то в селі Юнгуй повіту Сюянь кількість опадів, які випали тільки за годину, склала 112,5 мм, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Через удар стихії у постраждалих населених пунктах були збої у транспортному сполученні, у системах зв'язку і електропостачання. Повені завдали серйозної шкоди сільгоспугіддям і пошкодили дорожню, водогосподарську та іншу інфраструктуру.

Економічний збиток оцінюється в більш ніж 920 млн доларів.

Нагадаємо, у Китаї евакуювали 70 тис. осіб, що постраждали від потужного землетрусу.

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