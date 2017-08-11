У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі (відео)

У 145 км від Лісабона (Португалія) понад 500 пожежників займаються гасінням вогнищ загоряння.

Ілюстрація / Reuters

На даний момент потреби в евакуації мешканців міста та прилеглих населених пунктів немає, оскільки пожежникам вдалося впоратися з найбільш гострою фазою пожежі, повідомляє Euronews з посиланням на місцеву владу.

Читайте також У Запорізькій області горіло 5 га лісу

За даними метеорологів, найближчими днями в країні не очікується зниження пожежної небезпеки. До неділі у Португалії збережеться 40-градусна спека і поривчастий вітер.

Нагадаємо, у районі міста Імотскі (Хорватія) згоріло близько 4 га лісу.