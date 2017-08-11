У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі (відео)

16:16, 11 серпня 2017
1597
0

У 145 км від Лісабона (Португалія) понад 500 пожежників займаються гасінням вогнищ загоряння.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На даний момент потреби в евакуації мешканців міста та прилеглих населених пунктів немає, оскільки пожежникам вдалося впоратися з найбільш гострою фазою пожежі, повідомляє Euronews з посиланням на місцеву владу.

У Запорізькій області горіло 5 га лісу

За даними метеорологів, найближчими днями в країні не очікується зниження пожежної небезпеки. До неділі у Португалії збережеться 40-градусна спека і поривчастий вітер.

Нагадаємо, у районі міста Імотскі (Хорватія) згоріло близько 4 га лісу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин