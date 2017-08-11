Спека у розпалі: Київ може опинитися в обіймах метеорологічного серпанку до кінця тижня

16:48, 11 серпня 2017
2866
0

Рятувальники попереджають про метеорологічний серпанок по Києву до кінця тижня. 

Метеоролічний серпанок може огорнути столицю / фото facebook.com/MNS.GOV.UA
Метеоролічний серпанок може огорнути столицю / фото facebook.com/MNS.GOV.UA

З 8 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

У всіх районах Києва через спеку встановили 17 рамок-розпилювачів води

Протягом 9 - 10 серпня зафіксовано перевищення максимальних значень ГДК (гранично-допустима концентрація) оксидом вуглецю - 1 – 2.6 у районах: Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка та Скляренка.

Як розповіли в Гідрометцентрі, такі метеорологічні умови - антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі - та рівень забруднення, який надалі може зрости, -  утримаються у Києві до кінця поточного тижня.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, лише на заході в неділю похолодає і пройдуть дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин