Спека у розпалі: Київ може опинитися в обіймах метеорологічного серпанку до кінця тижня

Рятувальники попереджають про метеорологічний серпанок по Києву до кінця тижня.

Метеоролічний серпанок може огорнути столицю / фото facebook.com/MNS.GOV.UA

З 8 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Протягом 9 - 10 серпня зафіксовано перевищення максимальних значень ГДК (гранично-допустима концентрація) оксидом вуглецю - 1 – 2.6 у районах: Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка та Скляренка.

Як розповіли в Гідрометцентрі, такі метеорологічні умови - антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі - та рівень забруднення, який надалі може зрости, - утримаються у Києві до кінця поточного тижня.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, лише на заході в неділю похолодає і пройдуть дощі.