У Швейцарії після спеки випав сніг (фото)

17:51, 11 серпня 2017
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Проте пізніше сніжний шторм змінили сильні дощі. Сніг випав на висоті 1900-2200 метрів.

фото Твіттер @Igluski
Сніг у Швейцарії / фото Twitter @Igluski

У Швейцарії після декількох тижнів спекотної погоди випав сніг. Про це повідомляє видання The Local.

Зазначається, що через країну пройшов холодний фронт з сильними дощами. Особливо негода відзначилася у західній, південній і східній частинах країни.

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Проте пізніше сніжний шторм змінили сильні дощі. Сніг випав на висоті 1900-2200 метрів.

фото веб-камера Церматта
Пізніше сніжний шторм змінили сильні дощі / фото Zermatt webcam

Частини Альп, включаючи льодовики, також були покриті свіжими сніговими пластівцями.

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На щастя, ця зима не розрахована на довгий термін. Температура знову почне підвищуватися на вихідних. А на наступному тижні країну знову чекає 30-градусна спека.

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