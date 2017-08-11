У Швейцарії після спеки випав сніг (фото)
Проте пізніше сніжний шторм змінили сильні дощі. Сніг випав на висоті 1900-2200 метрів.
У Швейцарії після декількох тижнів спекотної погоди випав сніг. Про це повідомляє видання The Local.
Зазначається, що через країну пройшов холодний фронт з сильними дощами. Особливо негода відзначилася у західній, південній і східній частинах країни.
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Проте пізніше сніжний шторм змінили сильні дощі. Сніг випав на висоті 1900-2200 метрів.
Частини Альп, включаючи льодовики, також були покриті свіжими сніговими пластівцями.
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August is broken!— Iglu Ski (@Igluski) August 10, 2017
Winter is back in @Glacier_3000, Gstaad#snow #switzerland @MySwitzerland_e pic.twitter.com/1OoVJd6s1n
На щастя, ця зима не розрахована на довгий термін. Температура знову почне підвищуватися на вихідних. А на наступному тижні країну знову чекає 30-градусна спека.
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