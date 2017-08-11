На захід України суне атмосферний фронт - спека нарешті відступить (карта)

18:11, 11 серпня 2017
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У неділю, 13 серпня, до західних областей підійде атмосферний фронт зі зливами та грозами.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На захід України прийде атмосферний фронт із грозами, зливами і шквалами, тому температура у неділю там спаде до +18°... +24°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Загалом на вихідних в Україні очікується спека у +30°... +35°, а на півдні та в суботу й на заході - місцями +34°... +37°.

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У Києві субота та неділя очікуються спекотними та сонячними, +30°... +34°.

Як повідомляла Погода УНІАН, 11-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях очікується надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

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