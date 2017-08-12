У результаті землетрусу в Перу загинула одна людина

06:44, 12 серпня 2017
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Землетрус викликав зсуви на дорогах, від одного з яких загинула людина. Ще двоє постраждали.

Землетруси магнітудою 5,6 балів / фото Flickr, Matt Katzenberger
Землетрус був магнітудою 5,6 балів / фото Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу магнітудою 5,6 на півдні Перу загинула одна людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на губернатора департаменту Арекіпа Ямілу Осоріо.

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За її словами, землетрус викликав зсуви на дорогах, від одного з яких загинула одна людина. Ще двоє постраждали.

Голова департаменту додала, що місцева влада працює над усуненням наслідків зсувів.

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